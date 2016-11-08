"Тампа" Кучерова проиграла "Флориде"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" на своем льду обыграла "Тампа-Бэй" со счетом 3:1. Российские нападающие "Лайтнинг" Никита Кучеров, Владислав Наместников и защитник Никита Нестеров очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Тампа-Бэй" – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Маршессо – 7 (бол., Яндл, Барков), 3:10 – 1:0. Палат – 2, 41:15 – 1:1. Смит – 3, 55:32 – 2:1. Маккензи – 1 (п.в., Яндл), 59:24 – 3:1.

Вратари: Луонго – Бишоп (58:23 – 59:24).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 32 (10+14+8) – 35 (12+11+12).

Наши: – – Кучеров (23:26/5/-2), Наместников (12:53/3/0), Нестеров (13:14/0/0).

8 ноября. Майами. BB&T Center.