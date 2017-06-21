"Тампа" и "Вегас" обсуждают передачу прав на Никиту Гусева

"Тампа-Бэй" и "Вегас" обсуждают возможность передачи прав на нападающего Никиту Гусева, утверждает Tampa Bay Times. На данный момент форвард, задрафтованный "Лайтнинг", является игроком СКА.

В минувшем сезоне он в составе армейцев провел 75 матчей и набрал 94 (31+63) очка. Вместе с петербуржцами он стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале магнитогорский "Металлург".

Напомним, что сегодня ночью клуб-дебютант НХЛ назовет игроков, которых она выбрала на драфте расширения. Отметим, что 24-летний россиянин еще никогда не выступал в североамериканской лиге.