"Тампа-Бэй" подписала трехлетний контракт с Волковым

Российский нападающий Александр Волков подписал соглашение с "Тампа-Бэй", информирует пресс-служба "Лайтнинг". Контракт форварда рассчитан на три года.

Напомним, что 19-летний Волков был выбран "молниями" на драфте-2017 под 48-м номером. В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб СКА в МХЛ.

Ранее нападающий, который находится в тренировочном лагере "Тампы", подчеркнул, что не намерен подписывать контракт с невскими армейцами, потому что хочет пробиться в основу клуба из НХЛ.

Александр Волков: "Контракт со СКА не подписывал. Буду пробиваться в основу "Тампы"