08:19 | Хоккей — НХЛ

Стивен Стэмкос: "У Кучерова случился прорыв. И у меня случился прорыв"


Нападающий "Тампа-Бэй"  Стивен Стэмкос остался доволен победой над "Бостоном" (4:3 ОТ, 3-1) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. По шайбе в этой игре забросили Стэмкос и Никита Кучеров.

– Мы говорили о том, что хотим улучшить игру звена как такового, – цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Стэмкоса. – Мы знали, что в конечном счете это произойдет. Я видел, как забил Куч (Кучеров) и чувствовал – это приходит. У него случился прорыв. У меня случился прорыв. Очень рад, что это произошло в победном матче.

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https://www.nhl.com/ru/news/tampa-tops-boston-in-game-4-ot-recap/c-298462982

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