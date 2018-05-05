Стивен Стэмкос: "У Кучерова случился прорыв. И у меня случился прорыв"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос остался доволен победой над "Бостоном" (4:3 ОТ, 3-1) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. По шайбе в этой игре забросили Стэмкос и Никита Кучеров.

– Мы говорили о том, что хотим улучшить игру звена как такового, – цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Стэмкоса. – Мы знали, что в конечном счете это произойдет. Я видел, как забил Куч (Кучеров) и чувствовал – это приходит. У него случился прорыв. У меня случился прорыв. Очень рад, что это произошло в победном матче.