Стивен Стэмкос: "Кучеров и Наместников так хороши, что им хочется соответствовать"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос отметил, что НХЛ серьезно омолодилась. По его словам, он хочет соответствовать российским партнерам по команде Никите Кучерову и Владиславу Наместникову​.

– Вообще это просто сумасшествие. Мне скоро исполнится 28 лет, а я уже чувствую себя ветераном. Лига, конечно, становится моложе, и за этим процессом крайне интересно наблюдать, – цитирует Стэмкоса русская версия официального сайта НХЛ. - Но что еще более удивительно, так это то, насколько хороши эти ребята. Только в нашей команде можно отметить Кучерова, Пойнта, Наместникова. И они настолько хороши, что им хочется соответствовать. Сейчас в лигу приходят 18-19-летние ребята и сходу задают тон. Еще 10 лет назад такого не было. За счет их скорости и мастерства лига очень серьезно изменилась.