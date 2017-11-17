Сошников проведет первый матч в сезоне за "Торонто"

В ночь на пятницу "Торонто" на своем льду примет "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Свой первый матч в этом сезоне проведет нападающий Никита Сошников. Он сыграет в звене с Домиником Муром и Мэттом Мартином.

Напомним, что клуб вызвал россиянина из АХЛ, так как по контракту он мог вернуться в Россию, если "Торонто" не даст ему сыграть до 14 ноября.