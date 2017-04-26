Симмондс и Хамоник – претенденты на приз НХЛ за благотворительность

НХЛ объявила номинантов на приз за благотворительность по итогам сезона. Ими стали нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс и защитник "Айлендерс" Трэвис Хамоник. Награда вручается хоккеисту, который прилагает особые усилия, настойчивость и участвует в командной работе с целью улучшения жизни людей в обществе. Победитель получает 25 000 долларов для благотворительных целей.

Обладатель приза будет объявлен в ночь на 22 июня на церемонии в Лас-Вегасе.