Сидни Кросби: "Во втором периоде у нас появилось тревожное чувство"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после пятого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Филадельфии" (2:4) посетовал на то, что команда при счете 2:1 в свою пользу пропустила шайбу в концовке второго периода. В концовке встречи "Пингвинз" пропустили две шайбы с интервалом в 57 секунд.

- Я считаю, что у нас появилось тревожное чувство во втором периоде, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - В первом его не было. Мы раскачивались какое-то время, но второй период нам удался. К сожалению, мы пропустили в концовке тот гол Филппулы.

После пяти матчей счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Питтсбурга". Шестая игра состоится в ночь на 23 апреля.