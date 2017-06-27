Сидни Кросби: "Хотелось бы отразить буллит Дацюка"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул, что ему было бы интересно попробовать себя в роли вратаря. При этом форвард, который был готов занять место голкипера при необходимости, хотел бы сыграть один на один с нападающим СКА Павлом Дацюком.

- В этом или минувшем сезоне был случай, когда "Питтсбургу" срочно понадобился вратарь на замену, - приводит Pit.247sports.com слова Кросби. - Один из голкиперов получил травму, а второй заболел. Не было известно, сможет ли кто-то из них принять участие в матче. Тогда пришлось бы встать в ворота кому-то из полевых. Я сказал, что хочу попробовать.

От кого бы я хотел отразить буллит? Возможно, от Дацюка. Он оставил в дураках многих вратарей. Если бы у меня получилось положить щиток или остановить его каким-то другим способом. В этом деле он один из лучших.