Ши Уэбер: "Радулов сумеет успешно вернуться в НХЛ"

Защитник сборной Канады Ши Уэбер высказал мнение, что форвард Александр Радулов сумеет успешно вернуться в НХЛ. Канадец - партнер россиянина по "Монреалю".

- Мы виделись с Радуловым до Кубка мира, когда я провел четыре дня в Монреале, - цитирует ТАСС Уэбера. - Мы хорошо пообщались, теперь он женат, у него родился ребенок. Уверен, что он сумеет успешно вернуться в НХЛ, станет важной частью "Монреаля" и поможет команде.

30-летний Радулов летом подписал однолетний контракт с "Монреалем". Он уже выступал в НХЛ за "Нэшвилл" в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2011/12, где Уэбер также был его одноклубником. В ночь на среду Радулов провел первый предсезонный матч за "Монреаль", набрав 2 (1+1) очка во встрече с "Вашингтоном" (4:1).