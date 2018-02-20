Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут 54 секунды и забросил одну шайбу. Этот гол стал для россиянина 35-м в сезоне. Форвард - 12-й игрок в истории лиги, которому удалось забросить 35 и более шайб в 10 сезонах.
Его партнер по команде Евгений Кузнецов отыграл 15 минут 33 секунды, забросил шайбу в пустые ворота и завершил встречу с показателем "+3". Защитник Дмитрий Орлов за 23 минуты 49 секунд набрал "+2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Вашингтон" - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: ОВЕЧКИН - 35 (Дьос, Карлсон), 21:18 - 0:1. Карлсон - 11 (Оши, Врана), 33:33 - 0:2. Окпосо - 10 (Уилсон, Родригес), 52:42 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 16 (п.в.), 59:34 - 1:3. Кейн - 19 (О`Райлли, Райнхарт), 59:56 - 2:3.
Вратари: Джонсон (58:18 - 59:34, 59:39) - Грубауэр.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 34 (10+7+17) - 30 (14+10+6).
Наши: - - Овечкин (17:54/3/0), Кузнецов (15:33/3/3), Орлов (23:49/2/2).
19 февраля. Баффало. KeyBank Center.
Werewolf
Моня, ты смотрел матч вообще? "Не реализовал множество моментов за первые 2,5 периода".....Я не скажу за второй период, посмотрел только первый. Абсолютно бестолковая игра со стороны обеих команд. Самый опасный момент, когда Ови в упор бросал во вратаря, но там забить тяжело было потому что шайба очень близко к вратарю была и нужно было большое мастерство чтобы ее отправить мимо кипера. Вши были чуть сильнее баффало, а баффало было бестолковым и суетливым. Почти все броски - набросы несильные в сторону ворот. Где ты там множество моментов увидел, я не знаю. Как и особого преимущества. В первом периоде баффало даже пару раз запирало вшей в своей зоне.
10:22
БигБосс
Ови вышел на 2е место в клубе 1000 российского/советского хоккея! Респектище! При удачных раскладах через 2 года на первое! Ну через 3 максимум! А в следующем году первое среди наших в НХЛ будет.
07:18
Упёртый русский
Ови только при втором голе Баффало в защите сыграл неудачно. Но гол свой забил - красавец! Как и Женя, Ристолайнен - кусок прикола при этом, а кто то здесь его хвалил... Дима был на уровне.
02:21
Монте-Кристо (Мститель) .
Снова Вашингтон в конце игры чуть себе приключений на одно место не нашел. При этом не реализовав множество моментов за первые два с половиной периода. Умудряясь бросать мимо ворот из убойных позиций. В целом Вашингтон имел по ходу всей игры преимущество, особенно во втором периоде и должен был побеждать с более крупным счетом. Только в последние 10 минут Баффало перехватил инициативу. Наши все трое сыграли достойно. Грубауэр был хорош. В пропущенных голах не виноват.
01:57
redgy
Играли в пол силы, надеюсь из-за завтрашнего матча с ТБЛ. Ови - надо еще 7!!!
01:54