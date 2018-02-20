Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут 54 секунды и забросил одну шайбу. Этот гол стал для россиянина 35-м в сезоне. Форвард - 12-й игрок в истории лиги, которому удалось забросить 35 и более шайб в 10 сезонах.

Его партнер по команде Евгений Кузнецов отыграл 15 минут 33 секунды, забросил шайбу в пустые ворота и завершил встречу с показателем "+3". Защитник Дмитрий Орлов за 23 минуты 49 секунд набрал "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Вашингтон" - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: ОВЕЧКИН - 35 (Дьос, Карлсон), 21:18 - 0:1. Карлсон - 11 (Оши, Врана), 33:33 - 0:2. Окпосо - 10 (Уилсон, Родригес), 52:42 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 16 (п.в.), 59:34 - 1:3. Кейн - 19 (О`Райлли, Райнхарт), 59:56 - 2:3.

Вратари: Джонсон (58:18 - 59:34, 59:39) - Грубауэр.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 34 (10+7+17) - 30 (14+10+6).

Наши: - - Овечкин (17:54/3/0), Кузнецов (15:33/3/3), Орлов (23:49/2/2).

19 февраля. Баффало. KeyBank Center.