Шайба Куликова помогла "Виннипегу" победить "Ариизону"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Виннипег" на своем льду переиграл "Аризону" – 4:3. Одну из шайб "Джетс" забросил российский легионер Дмитрий Куликов. "Койоты" потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Аризона" – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Голы: Рословик - 3 (Энстрем, Бафлин), 0:30 - 1:0. Коннотон - 3 (Арчибальд, Дворак), 4:25 - 1:1. Бафлин - 3 (Литтл, Перро), 7:56 - 2:1. Петан - 1 (Чиаро, Дане), 14:28 - 3:1. Дворак - 8 (бол., Степан, Экман-Ларссон), 17:07 - 3:2. КУЛИКОВ - 3 (Коннор, Копп), 22:16 - 4:2. Степан - 10 (Голигоски), 40:55 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Раанта (57:43).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (11+8+4) - 24 (7+7+10).

Наши: Куликов (17:59/1/+1) - -.

7 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.