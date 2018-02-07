Шайба Куликова помогла "Виннипегу" победить "Ариизону"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Виннипег" на своем льду переиграл "Аризону" – 4:3. Одну из шайб "Джетс" забросил российский легионер Дмитрий Куликов. "Койоты" потерпели четвертое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" – "Аризона" – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
Голы: Рословик - 3 (Энстрем, Бафлин), 0:30 - 1:0. Коннотон - 3 (Арчибальд, Дворак), 4:25 - 1:1. Бафлин - 3 (Литтл, Перро), 7:56 - 2:1. Петан - 1 (Чиаро, Дане), 14:28 - 3:1. Дворак - 8 (бол., Степан, Экман-Ларссон), 17:07 - 3:2. КУЛИКОВ - 3 (Коннор, Копп), 22:16 - 4:2. Степан - 10 (Голигоски), 40:55 - 4:3.
Вратари: Хеллебайк - Раанта (57:43).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 23 (11+8+4) - 24 (7+7+10).
Наши: Куликов (17:59/1/+1) - -.
7 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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bezik
Куликов играл с Майерсом всю первую половину сезона. Время меньше, если у Джетс много ПП или надо отыгрываться. Контракт слегка завышен, но и вклад в командный успех есть. Особенно, что Энстрем много пропустил, Баф не играл и Труба сейчас вылетел почти до ПО
09:40
Christofer
...Джош Моррисси в прошлом сезоне довольно..успешно..дебютировал)
09:35
Christofer
ростовский свин - Не согласен. Ко взлёту Виннипега Куликов мало имеет отношения. Когда все у пега все основные защитники здоровы у Димы среди них наименьшее время на льду, т.е. он вполне заменим. Вот Тайлер Майерс был травмирован почти весь прошлый сезон, а в этом ни одной игры не пропустил (не сглазить бы). Он лидер обороны по всем основным показателям. Джош Моррисси в прошлом сезоне довольно дебютировал в НХЛ, а в этом ещё значительно прибавил. Тоже ведущим защитником пегов стал. А Куликов просто везунчик оказался. Повезло и с командой и с агентом. Он контракт (4,33 млн. в год) для Димы урвал, который сейчас не вполне соответствует его вкладу в общекомандный успех.
09:33
Долго наблюдал за идиотами на эт
Ого, событие года почти.
08:47
ростовский свин
молодец дима, в взлете пега естсь и его весомая заслуга,надежности он добавил.
08:47