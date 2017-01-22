Шайба Григоренко не спасла "Колорадо" в матче с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Колорадо" (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий Дэвид Шлемко. Голом в составе гостей отметился российский центрфорвард Михаил Григоренко, поразивший ворота соперника в середине второго периода.

Для "Колорадо" это поражение стало пятым подряд. "Шаркс" одержал четвертую победу кряду.

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Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Уорд - 5 (бол., Торнтон, Власик), 5:36 - 1:0. ГРИГОРЕНКО - 5 (Маккиннон, Голубеф), 30:30 - 1:1. Карлссон - 5 (Карпентер), 35:01 - 2:1. Бошемен - 2, 50:24 - 2:2. Шлемко - 2 (Кутюр, Лабанк), 61:18 - 3:2.

Вратари: Джонс - Мартин.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 30 (9+11+7+3) - 33 (13+10+10+0).

Наши: - - Григоренко (15:57/1/2), Задоров (23:13/2/0), Тютин (25:04/0/0).

22 января. Сан-Хосе. SAP Center.