Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Ванкувер"

"Флорида" на выезде обыграла "Ванкувер" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Пантерз" заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Дадонов. Для него этот точный бросок стал 14-м в 46 матчах регулярки.

"Флорида" одержала вторую победу подряд. "Ванкувер", в свою очередь, потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" - "Флорида Пантерз" - 3:4 (2:4, 1:0, 0:0)

Голы: Дель Зотто - 5 (Хорват, Берчи), 0:37 - 1:0. ДАДОНОВ - 14 (Бьюгстад, Барков), 7:36 - 1:1. Хорват - 14 (Берчи), 8:10 - 2:1. Макгинн - 8 (бол., Экблад, Мальгин), 13:01 - 2:2. Петровик - 1 (Маккэн), 17:25 - 2:3. Бьюгстад - 10 (Барков), 18:36 - 2:4. Бозер - 27 (бол., Д. Седин, Хорват), 33:16 - 3:4.

Вратари: Маркстрем (Нильссон, 20:00, 59:44) - Раймер.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 37 (16+13+8) - 34 (14+6+14).

Наши: - - Дадонов (16:27/2/1).

15 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.