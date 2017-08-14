Сергей Зубов: "Отыграл 82 минуты и пошел курить"

Бывший тренер СКА Сергей Зубов в интервью "СЭ" отметил, что курит с 14 лет. По словам спортсмена, это ему никак не мешало играть в хоккей.

Был ли шанс продлить карьеру или организм уже совсем отказывал?

– Невозможно было. Я попытался сделать все возможное, было несколько хирургических вмешательств. Но бедро ничего не позволяло. Сейчас у меня там железяка.

– Вы же курили, причем активно.

– Почему курили? Курю.

– И это никак не мешало?

– Опять же – спорт меняется, жизнь меняется. Я обеими руками за запрет на курение и в общественных местах, и вообще везде. Это привычка, плохая привычка. Которая у меня с 14 лет. Я пытался бросить несколько раз, но – не получилось. Может, и мешало, но не в первую очередь.

– В анаэробном виде спорта не надо постоянно находиться на льду. Но все равно удивляло, что вы при активном курении спокойно играли по полчаса за матч.

– Посмотрим, что будет через пять лет. Не скажется ли это все. Будем надеяться, что нет.

– Вы как-то провели на льду 64 минуты (в плей-офф-2003 против "Анахайма". – Прим. "СЭ"). Что с вами было после этого матча?

– На самом деле рекорд – 82 минуты. Ничего со мной не было – я вышел со льда и пошел покурил. Сразу две сигареты выкурил. Очень хотелось курить (смеется). (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Александра Зубова