12:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ринат Валиев: "В присутствии Бэбкока трясутся руки"

0
0
0

Российский защитник "Торонто" Ринат Валиев отметил, что иногда в присутствии главного тренера команды Майка Бэбкока у него трясутся руки. Наставник является единственным тренером-членом "Тройного золотого клуба" (выигрывал Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли). "Торонто" в предсезонном матче со счетом 8:1 разгромил "Баффало". Валиев отметился результативной передачей, а его показатель полезности составил "+3".

- Уровень Бэбкока чувствуется буквально во всем и всегда, на установках перед игрой, в перерывах, - цитирует Р-Спорт Валиева. - Он много помогает, ходит подбадривает, со всеми общается – это здорово. Вместе с тем ты чувствуешь и большую ответственность, у меня, если честно, бывает, что руки трясутся, когда его вижу.

Конечно, после хорошей игры, после победы более комфортно чувствую себя. Ожидания от сезона самые лучшие, я работаю над собой, стараюсь попасть в команду. Сделать это тяжело, конечно, в "Торонто" много хороших защитников в команде. Мне очень помогает присутствие в команде Никиты Сошникова, Никиты Зайцева, они и на льду, и в жизни мне помогают.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161001/1106245178.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ