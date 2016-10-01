Ринат Валиев: "В присутствии Бэбкока трясутся руки"

Российский защитник "Торонто" Ринат Валиев отметил, что иногда в присутствии главного тренера команды Майка Бэбкока у него трясутся руки. Наставник является единственным тренером-членом "Тройного золотого клуба" (выигрывал Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли). "Торонто" в предсезонном матче со счетом 8:1 разгромил "Баффало". Валиев отметился результативной передачей, а его показатель полезности составил "+3".

- Уровень Бэбкока чувствуется буквально во всем и всегда, на установках перед игрой, в перерывах, - цитирует Р-Спорт Валиева. - Он много помогает, ходит подбадривает, со всеми общается – это здорово. Вместе с тем ты чувствуешь и большую ответственность, у меня, если честно, бывает, что руки трясутся, когда его вижу.

Конечно, после хорошей игры, после победы более комфортно чувствую себя. Ожидания от сезона самые лучшие, я работаю над собой, стараюсь попасть в команду. Сделать это тяжело, конечно, в "Торонто" много хороших защитников в команде. Мне очень помогает присутствие в команде Никиты Сошникова, Никиты Зайцева, они и на льду, и в жизни мне помогают.