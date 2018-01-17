"Рейнджерс" переиграл "Филадельфию", Бучневич сделал голевую передачу

"Рейнджерс" на своем льду выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команде из Нью-Йорка удалось прервать серию из трех поражений и прервать четырехматчевую победную серию "Флэймз".

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич​ отметился голевой передачей, которая стала для него 16-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Филадельфия" - 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Уил - 6 (Гудас, Симмондс), 2:06 - 0:1. Нэш - 10 (БУЧНЕВИЧ), 6:30 - 1:1. Миллер - 9 (бол., Макдона, Деарне), 16:50 - 2:1. Кэри - 6 (мен., Unknown), 19:50 - 3:1. Грабнер - 20, 30:48 - 4:1. Нэш - 11 (Стаал), 37:28 - 5:1.

Вратари: Лундквист - Эллиотт (Нойвирт, 40:00).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (8+13+8) - 26 (7+9+10).

Наши: Бучневич (14:57/1/1) - -.

17 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Шикарная голевая передача Бучневича. Видео