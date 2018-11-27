"Рейнджерс" без Георгиева обыграл "Оттаву"

"Рейнджерс" на своем льду переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). "Сенаторз" проиграл четвертую встречу кряду.
Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Оттава" - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы: Стаал - 1 (Зибанежад, Фаст), 10:55 - 1:0. Стоун - 10 (Уайт, Ткачак), 13:03 - 1:1. Андерссон - 1 (Стром), 43:26 - 2:1. Крайдер - 13 (Хитил, Хэйс), 48:18 - 3:1. Стоун - 11 (Ткачак, Дюшен), 57:17 - 3:2. Зибанежад - 8 (п.в.), 58:21 - 4:2.
Вратари: Лундквист - Андерсон (56:33 - 57:17, 57:36 - 58:21, 59:03 - 59:49).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 33 (13+9+11) - 31 (13+9+9).
Наши: Наместников (16.09/1/0) - -.
27 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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