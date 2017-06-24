Рэй Шеро: "Было сложно сделать выбор, но Хишир - лучший вариант"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро доволен тем, что его клуб выбрал форварда Нико Хишира под первым номером на драфте НХЛ. По его словам, выбор был непростым.

– Это было сложное решение, – цитирует официальный сайт НХЛ Шеро. – Последние шесть недель мы видели отличных игроков, узнали их лично. И становится тяжело принимать решение. Но думаю, что выбор Нико – самый логичный для нашего клуба. Это отличный игрок, который имеет хорошие качества и улучшит нашу игру. Я чувствовал, что это лучший вариант для нас.