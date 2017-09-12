Рене Фазель: "Больше нет шансов договориться с НХЛ об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде-2018"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что уже поздно договариваться с НХЛ об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, этот поезд уже ушел.

– Больше нет шансов на заключение сделки с НХЛ об участии хоккеистов в Олимпийских играх-2018 в более поздние сроки, – приводит Reuters слова Фазеля. – Мы должны смотреть в будущее и ориентироваться на Китай и Игры-2022, потому что мы заметили заинтересованность лиги. Но если говорить о логистике, то это практически невозможно. Этот поезд уже ушел.

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