Ральф Крюгер: "У меня было два предложения из НХЛ, но я их отклонил"

Президент футбольного "Саутгемптона", бывший главный тренер сборных Европы и Швейцарии Ральф Крюгер сообщил, что его до сих пор зовут на работу в НХЛ. По информации NBC Sports, интерес к Крюгеру проявляли "Баффало" и "Ванкувер".

– Да, у меня было два предложения из НХЛ, но я их отклонил, – сказал Крюгер. - Сейчас я полностью сосредоточен на работе в "Саутгемптоне", мы хотим вывести клуб на новый уровень. Однако мне приятно, что обо мне помнят в НХЛ. Я не закрываю эту страницу, но сейчас все внимание на "Саутгемптоне".