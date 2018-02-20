Проблемы "Флайерз": Симмондс выбыл на 3 недели, Нойвирт – на 6

"Филадельфия" на своем официальном сайте сообщила о травмированных игроках команды. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (7:4) два хоккеиста получили повреждения.

Как и сообщалось ранее, голкипер Михал Нойвирт выбыл на долгий срок, хоккеист будет восстанавливаться до шести недель. Нападающий Уэйн Симмондс выбыл на две-три недели.

В этом сезоне Симмондс набрал 37 (20+17) очков в 59 встречах. Нойвирт сыграл в 21 матче, одержал 8 побед, в среднем пропуская по 2,61 шайбы и отражая 91,5 процентов бросков.