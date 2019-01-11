Пол Биссонетт: "Никто не может отправить Хару на скамейку. Овечкин просто не человек"

Бывший хоккеист Пол Биссонетт в Твиттере назвал нападающего и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина не человеком после силового приема против капитана "Бостона" (4:2) Здено Хары​ в матче регулярного чемпионата НХЛ. 33-летний российский спортсмен отправил 41-летнего словака на скамейку запасных.

Хара считается габаритным спортсменом. Его рост составляет 206 сантиметров. Рост Овечкина – 188 сантиметров.

– Никто не может просто так отправить Здено на скамейку. Овечкин просто не человек, – прокомментировал эпизод известный тафгай Пол Биссонетт в "твиттере" своего подкаста Spittin' Chiclets.

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