"Победил кумира 12-летней давности". "Аризона" опубликовала фото юного Келлера с Овечкиным

"Аризона" в своем Твиттере опубликовала фотографию 12-летней давности, на которой изображен будущий нападающий команды Клейтон Келлер вместе с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. В ночь на 23 декабря "Койотс" обыграли "Кэпиталз" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ - автором решающей шайбы стал 19-летний Келлер.

"Когда ты победил кумира 12-летней давности", - говорится в подписи к фотографии.

Отметим, что в игре с "Вашингтоном" прервалась семиматчевая серия поражений "Аризоны". Также в этой игре завершилась победная серия "Кэпиталз", насчитывавшая четыре встречи.