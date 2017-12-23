"Победил кумира 12-летней давности". "Аризона" опубликовала фото юного Келлера с Овечкиным

"Аризона" в своем Твиттере опубликовала фотографию 12-летней давности, на которой изображен будущий нападающий команды Клейтон Келлер вместе с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. В ночь на 23 декабря "Койотс" обыграли "Кэпиталз" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ - автором решающей шайбы стал 19-летний Келлер.
"Когда ты победил кумира 12-летней давности", - говорится в подписи к фотографии.
Отметим, что в игре с "Вашингтоном" прервалась семиматчевая серия поражений "Аризоны". Также в этой игре завершилась победная серия "Кэпиталз", насчитывавшая четыре встречи.
When you beat your 12-year-old idol.– Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) 23 декабря 2017 г.
🙌 #WSHvsARI pic.twitter.com/0rHX9LAgA2
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pavelNSK
Уважаемые! Да хрен с ним как переводится. Сколько лет прошло, а Овечкин без кубка Стэнли. Вот это БЕДА.
14:59 23 декабря
gibson
Очередной позор СЭ:-) Любой человек с школьным знанием английского языка понимает, что это переводиться как "идол 12-летнего":-) Причем тут давность? Просто в русском языке нет такой конструкции чтобы перевести это дословно. Можно перевести как - когда обыграл идола 12-летнего себя.
14:10 23 декабря
igogohruhru
Это на самом деле переводится как 12-летней давности? Если ему сейчас 19 то 12 лет назад ему было 7 лет а пацан на фото довольно взрослый. Кстати и Овечкин в 2005г тоже не совсем таким был. У него и борода то не росла. Может это когда пацану 12 лет было?
09:16 23 декабря
igogohruhru
парень за коней болеет
08:59 23 декабря