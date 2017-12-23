08:28 23 декабря | Хоккей — НХЛ

"Победил кумира 12-летней давности". "Аризона" опубликовала фото юного Келлера с Овечкиным

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"Аризона" в своем Твиттере опубликовала фотографию 12-летней давности, на которой изображен будущий нападающий команды Клейтон Келлер вместе с форвардом "Вашингтона"  Александром Овечкиным. В ночь на 23 декабря "Койотс" обыграли "Кэпиталз" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ - автором решающей шайбы стал 19-летний Келлер.

"Когда ты победил кумира 12-летней давности", - говорится в подписи к фотографии.

Отметим, что в игре с "Вашингтоном" прервалась семиматчевая серия поражений "Аризоны". Также в этой игре завершилась победная серия "Кэпиталз", насчитывавшая четыре встречи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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pavelNSK

Уважаемые! Да хрен с ним как переводится. Сколько лет прошло, а Овечкин без кубка Стэнли. Вот это БЕДА.

14:59 23 декабря

gibson

Очередной позор СЭ:-) Любой человек с школьным знанием английского языка понимает, что это переводиться как "идол 12-летнего":-) Причем тут давность? Просто в русском языке нет такой конструкции чтобы перевести это дословно. Можно перевести как - когда обыграл идола 12-летнего себя.

14:10 23 декабря

igogohruhru

Это на самом деле переводится как 12-летней давности? Если ему сейчас 19 то 12 лет назад ему было 7 лет а пацан на фото довольно взрослый. Кстати и Овечкин в 2005г тоже не совсем таким был. У него и борода то не росла. Может это когда пацану 12 лет было?

09:16 23 декабря

igogohruhru

парень за коней болеет

08:59 23 декабря