"Питтсбург" обыграл "Оттаву" и сравнял счет в серии

"Питтсбург" на выезде обыграл "Оттаву" в четвертом матче плей-офф НХЛ - 2:3. В составе "Пингвинз" по два очка заработали Сидни Кросби (1+1) и Джейк Гюнтцель (0+2). Россиянин Евгений Малкин провел на площадке 15 минут 52 секунды и завершил игру с показателем "-1".
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Четвертый матч
"Оттава" - "Питтсбург" - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Мяяття - 1 (Кросби, Гюнтцель), 19:14 - 0:1. Кросби - 6 (бол., Гюнтцель, Кессел), 27:41 - 0:2. Дюмулин - 1 (Коул, Уилсон), 31:30 - 0:3. Макартур - 3 (Райан), 38:22 - 1:3. Пайэтт - 2 (Карлссон, Пажо), 54:59 - 2:3.
Вратари: Андерсон (58:56) - Мюррей.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 26 (9+7+10) - 35 (14+14+7).
Наши: - - Малкин.
Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).
Счет в серии: 2-2.
sklepych
RusSuck --- Да ладно, нормально они с Киселем играли. Ошибки в обороне не только у него были. Все звенья очень неплохо сыграли.
06:03
sklepych
Ну вообщем все как обычно. примерно то же самое как и игра 1 и 2. Я понятия не имею как Оттава умудрилась выиграть 3 игру, сори, не смотрел, пришлось с женой идти на U2. Но Оттава же ВООБЩЕ не играет, или chip-n-chase или на ошибке Пингвинов. Оттава начала играть только в последние 5 минут 3 периода. В остальное время создавала конечно моменты, было дело, но именно на ошибках Пингвинов. И опять столько везения на стороне сенаторов. Пара штанг, столько нереализованных моментов. В итоге все сначала и Пингвины еще без 1 заща.
06:02
RusSuck
Ну как и предсказывал вчера, достаточно уверенная победа ПП.)) Малкин, как худший игрок команды, очень старался вернуть Оттаву в игру, но не успел.)) А лучшим, как и подобает лидеру клуба, был Сид.)) Браво, кэп!)) Сделал игру!))
06:00