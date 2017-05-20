"Питтсбург" обыграл "Оттаву" и сравнял счет в серии

"Питтсбург" на выезде обыграл "Оттаву" в четвертом матче плей-офф НХЛ - 2:3. В составе "Пингвинз" по два очка заработали Сидни Кросби (1+1) и Джейк Гюнтцель (0+2). Россиянин Евгений Малкин провел на площадке 15 минут 52 секунды и завершил игру с показателем "-1".

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

"Оттава" - "Питтсбург" - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Мяяття - 1 (Кросби, Гюнтцель), 19:14 - 0:1. Кросби - 6 (бол., Гюнтцель, Кессел), 27:41 - 0:2. Дюмулин - 1 (Коул, Уилсон), 31:30 - 0:3. Макартур - 3 (Райан), 38:22 - 1:3. Пайэтт - 2 (Карлссон, Пажо), 54:59 - 2:3.

Вратари: Андерсон (58:56) - Мюррей.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 26 (9+7+10) - 35 (14+14+7).

Наши: - - Малкин.

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

Счет в серии: 2-2.