"Питтсбург" и "Детройт" забросили 11 шайб, Малкин не играл

"Питтсбург" обыграл "Детройт" в предсезонном матче - 6:5 в овертайме. Самым результативным в этой игре был нападающий "Пингвинз" Джейк Гюнтцель - 5 (1+4) очков. Евгений Малкин на лед в этой встрече не выходил.

В составе "Ред Уингз" 12 минут 13 секунд на площадке провел нападающий Евгений Свечников. Результативными действиями россиянин не отметился.

НХЛ

Предсезонный матч

"Питтсбург" - "Детройт" - 6:5 ОТ (0:1, 3:2, 2:2, 1:0)

Голы: Хельм - 1 (Нюквист, Уэлле), 02:30 - 0:1. Джонсон - 1 (Шири, Гюнтцель), 20:15 - 1:1. Маккег - 1 (Уилсон, Бенгтссон), 20:54 - 2:1. Стрит - 1 (Нюквист, Декейсер), 22:51 - 2:2. Шири - 1 (Гюнтцель, Кюнхакль), 29:10 - 3:2. Нюквист - 1 (Хикеттс), 23:39 - 3:3. Гюнтцель - 1 (Шультц), 40:25 - 4:3. Лорито - 1 (Бут, Хельмстрем), 40:39 - 4:4. Джонсон - 2 (Гюнтцель, Коул), 43:41 - 5:4. Нюквист - 2 (Хикеттс, Татар), 58:00 - 5:5. Шультц - 1 (Шири, Гюнтцель), 60:27 - 6:5.