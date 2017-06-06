Питер Лавиолетт: "Ринне стал решающим фактором победы "Нэшвилла"

Главный тренер "Нэшвилла" Питер Лавиолетт после победы над "Питтсбургом" (4:1) в четвертом матче плей-офф НХЛ отметил игру вратаря команды Пекки Ринне. Специалист добавил, что финн выкладывался на сто процентов, даже когда исход встречи был решен.

– Ринне сыграл невероятно, – цитирует официальный сайт НХЛ Лавиолетта. – Ряд их моментов сегодня возник после прорывов, пару раз они нас подловили. Это касается гола Кросби, например. Но в остальных случаях Ринне нас выручил. В нескольких эпизодах он отражал первый бросок после прорыва, а потом еще и следовавшие за этим броски. Даже в конце матча, когда игра была сделана, он старался на полную катушку и сделал еще несколько классных сэйвов. Сегодня он по-настоящему бился. Он был нацелен на победу и стал решающим ее фактором.

"Предаторз" сравняли счет в серии – 2-2. Следующий матч пройдет 9 июня на площадке "Пингвинз".