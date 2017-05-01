Пи. Кей. Суббан: "Так надо играть и дальше"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после победы над "Сент-Луисом" (3:1) в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли отметил, что команда должна продолжать в том же духе. Суббан отдал в прошедшей встрече голевой пас, а "Предаторз" повели в серии со счетом 2-1.

– У нас много защитников, которые могут разыграть комбинацию, хорошо катаются, находят место для броска, умеют обыграть и подержать шайбу, – цитирует Пи. Кей. Суббана официальный сайт НХЛ. – У нас замечательные нападающие, которые могут сыграть, обмануть, найти пасом открытого защитника. Так надо играть и дальше.