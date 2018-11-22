Первое очко Яковлева в НХЛ помогло "Нью-Джерси" обыграть "Монреаль"

"Нью-Джерси" на своем льду выиграл у "Монреаля" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" проиграл вторую встречу кряду.

Российский защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев отметился голевой передачей. Для него это первое набранное очко в североамериканской лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Монреаль" - 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Голы: Палмиери - 12 (Грин, Коулман), 6:26 - 1:0. Друэн - 8 (Э. Шоу), 6:50 - 1:1. Хишир - 4 (Холл), 16:55 - 2:1. Холл - 6 (Яковлев, Юханссон), 28:59 - 3:1. Заха - 3 (Юханссон, Братт), 30:01 - 4:1. Заха - 4 (бол., Сиверсон, Сени), 33:47 - 5:1. Доми - 11 (Друэн, Э. Шоу), 50:52 - 5:2.

Вратари: Кинкейд - Прайс.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 28 (11+11+6) - 26 (7+7+12).

Наши: Яковлев (19.38/0/+1) - -.

22 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.