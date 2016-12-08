Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одолеть "Бостон"

"Вашингтон" одолел "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем. Российский форвард столичной команды Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, его партнер по команде Александр Овечкин – одной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Бостон" – 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Уильямс - 3 (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 0:23 - 1:0. Уильямс - 4 (КУЗНЕЦОВ), 7:57 - 2:0. Винник - 4 (Бигл), 25:51 - 3:0. Мур - 7 (Блид), 36:35 - 3:1. Пастрняк - 16, 39:00 - 3:2. Кол. Миллер - 2 (бол., Чарник, Маршан), 48:19 - 3:3. Бэкстрем - 8 (Шмидт, Юханссон), 61:36 - 4:3.

Вратари: Холтби - Раск.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 20 (13+2+4+1) - 34 (11+11+12+0).

Наши: Овечкин (17:33/3/0), Кузнецов (18:08/0/0), Орлов (21:21/1/0) – -

Вашингтон. Verizon Center.