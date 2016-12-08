Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одолеть "Бостон"

"Вашингтон" одолел "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем. Российский форвард столичной команды Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, его партнер по команде Александр Овечкин – одной.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Бостон" – 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Уильямс - 3 (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 0:23 - 1:0. Уильямс - 4 (КУЗНЕЦОВ), 7:57 - 2:0. Винник - 4 (Бигл), 25:51 - 3:0. Мур - 7 (Блид), 36:35 - 3:1. Пастрняк - 16, 39:00 - 3:2. Кол. Миллер - 2 (бол., Чарник, Маршан), 48:19 - 3:3. Бэкстрем - 8 (Шмидт, Юханссон), 61:36 - 4:3.
Вратари: Холтби - Раск.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 20 (13+2+4+1) - 34 (11+11+12+0).
Наши: Овечкин (17:33/3/0), Кузнецов (18:08/0/0), Орлов (21:21/1/0) – -
Вашингтон. Verizon Center.
bezik
Не дадут Овечкину передачу, потому что игрок Бостона клюшкой попал по шайбе, а шайба уже от Кузнецова попала Уильямсу. Видимо так
09:25
КубокЛучшийМира
Dorognik. зацени вот гол Медвешчака недавно. В протоколе у него ассистентов нет, НХЛ хоть оду даёт)) http://video.khl.ru/quotes/387899 ----------------- Да уж... Колхоз, одним словом! ))) Хотя, точно знаю, если игрок/игроки поднимет/ут этот вопрос через администратора/начальника команды перед местным руководителем стат. бригады, а тот в свою очередь позвонит в Москву, некому Мухину, то обязательно допишут! Вывод? Значит самим игрокам по ... )))
09:15
Dorognik.
КубокЛучшийМира, зацени вот гол Медвешчака недавно. В протоколе у него ассистентов нет, НХЛ хоть оду даёт)) http://video.khl.ru/quotes/387899
08:48
Werewolf
Мистер секонд ассист. Дискасс )))))
08:30
КубокЛучшийМира
Dorognik. gibson, там или вообще без ассистентов писать, учитывая, что шайба к Уильямсу от игрока Бостона отлетела всё-таки, либо и Ови пас. Один ассистент как странно, да. --------- Да, нет. Лига поставила задачу записывать передачи налево-направо, в т.ч. и когда шайба сходит и когда добивание, так что и здесь должно быть два ассистента.
08:30
КубокЛучшийМира
gibson На каком основании Овечкину не засчитали передачу во втором голе Уильямса? Чистейшая вторая передача. Кузнецов именно от него получил шайбу. --------------- Согласен. Наверное, судьи задание Тротца выполняли, чтобы Овечкина "завести". ))) Думаю, что лига сама потом добавит. Кстати, вот Кузнецов ни фига не хотел передачу отдавать Уильямсу. А всё равно получилась. )))
08:27
Dorognik.
gibson, там или вообще без ассистентов писать, учитывая, что шайба к Уильямсу от игрока Бостона отлетела всё-таки, либо и Ови пас. Один ассистент как странно, да.
07:48
gibson
На каком основании Овечкину не засчитали передачу во втором голе Уильямса? Чистейшая вторая передача. Кузнецов именно от него получил шайбу.
07:07