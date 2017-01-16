Передачи Анисимова и Панарина не спасли "Чикаго" в игре с "Миннесотой"

"Чикаго" уступил "Миннесоте" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3. Первой звездой встречи признан форвард хозяев Патрик Кейн, оформивший дубль. Его партнер по команде Артем Анисимов сделал две результативных передачи, Артемий Панарин – одну.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Миннесота" – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Кейн - 13 (АНИСИМОВ, ПАНАРИН), 4:33 - 1:0. Кейн - 14 (АНИСИМОВ), 24:16 - 2:0. Нидеррайтер - 12 (бол., Гранлунд, Бродин), 26:23 - 2:1. Стюарт - 9 (Шредер, Сутер), 31:00 - 2:2. Поминвилль - 6 (Сканделла), 45:08 - 2:3.

Вратари: Кроуфорд (58:39) - Дубник.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (14+16+5) - 32 (8+15+9).

Наши: Анисимов (19:53/1/0), Панарин (20:17/1/0) – -

Чикаго. United Center.

"Ванкувер" – "Нью-Джерси" – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Эрикссон - 10 (Х. Седин, Д. Седин), 26:31 - 1:0. Куинси - 3 (Сиверсон, Беннетт), 36:57 - 1:1. Холл - 11 (Зэйджак), 61:28 - 1:2.

Вратари: Маркстрем - Шнайдер.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 22 (8+5+7+2) - 22 (7+8+6+1).

Наши: Трямкин (16:19/0/0) – -

Ванкувер. Rogers Arena.