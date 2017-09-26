Передача Задорова помогла "Колорадо" обыграть "Даллас"

Передача Никиты Задорова помогла "Колорадо" обыграть "Даллас" в предсезонном матче - 3:2. Защитник провел на площадке 21 минуту 25 секунд, сделал 3 силовых приема и 1 раз бросил в створ ворот. Нападающий "Эвеланж" Наиль Якупов за 13 минут 53 секунды отметился двумя силовыми приемами и двумя бросками в створ. Вратарь команды Семен Варламов отыграл один период, отразив 9 из 10 бросков.



В составе "Далласа" на лед вышли нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов. Первый провел на площадке 9 минут и 13 секунд, второй - 22 минуты 30 секунд. Радулов отметился одним броском в створ ворот.



НХЛ



Предсезонные матчи



"Даллас" - "Колорадо" 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Маккиннон - 1 (Рантанен, Жост), 0:30 - 0:1. Ритчи - 1 (Шор, Клингберг), 15:51 - 1:1. Нието - 1 (Бурк), 34:45 - 1:2. Керфут - 1 (Задоров, Линдхольм), 39:13 - 1:3. Хонка - 1 (Эли, Смит), 41:12 - 2:3. Рантанен - 1 (п.в.), 59:23 - 2:4.

Вратари: Бишоп (58:07 - 59:23) - Бернье (Варламов, 40:00).

26 сентября. Даллас. American Airlines Center.