Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Флориду"

"Питтсбург" одержал победу над "Флоридой" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Дубль в этой встрече сделал форвард Брайан Раст.

Передачу в этой игре сделал нападающий Евгений Малкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Флорида" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пирсон - 6 (Петтерссон, Хернквист), 1:29 - 1:0. Раст - 10 (Гюнтцель, Кросби), 3:03 - 2:0. Раст - 11 (мен., Каллен, Дюмулин), 23:04 - 3:0. Шихан - 6 (мен.), 28:56 - 4:0. Барков - 17 (Экблад, Дадонов), 39:16 - 4:1. Кросби - 20 (Малкин, Петтерссон), 53:41 - 5:1.

Вратари: Мюррей - Луонго (Раймер, 28:56).

Штраф: 20 - 20.

Броски: 31 (10+11+10) - 37 (16+14+7).

Наши: Малкин (19.56/5/+2) - Дадонов (17.47/2/-2), Киселевич (20.00/0/0).

9 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.