Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в игре с "Калгари"

"Калгари" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Флэймз" прервали двухматчевую серию поражений.

В составе победителей по шайбе забросили Шон Монахэн и Марк Джиордано. У гостей отличился Патрик Хернквист, голевую передачу сделал нападающий Евгений Малкин.

Россиянин в этой встрече провел 17 минут, за которые 4 раза бросил по воротам соперников и заработал показатель полезности "+1". Малкин набрал 14 (6+9) очков в 15 встречах этого сезона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Питтсбург" – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)