Передача Дадонова не спасла "Флориду" от поражения в матче с "Детройтом"

"Детройт" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету шведа Густава Нюквиста. Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов сделал результативную передачу.

В еще одном матче "Оттава" победила в овертайме "Монреаль" - 4:3. Нападающий "Сенаторз" Марк Стоун набрал 3 (2+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Детройт" - 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Яндл - 1 (Дадонов, Бьюгстад), 7:34 - 1:0. Бьюгстад - 2 (Барков), 16:10 - 2:0. Чоловски - 2 (бол., Атанасиу, Нильсен), 25:47 - 2:1. Ванек - 2 (бол., Нильсен, Чоловски), 26:05 - 2:2. Ларкин - 4 (Хелм, Нюквист), 27:50 - 2:3. Хоффман - 2 (Яндл, Барков), 58:44 - 3:3. Нюквист - 1 (Ларкин), 63:44 - 3:4.

Нереализованный буллит: Барков (Флорида Пантерз), 41:49 (Вратарь).

Вратари: Хатчинсон (58:16 - 58:44) - Ховард.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 37 (12+11+12+2) - 31 (14+9+5+3).

Наши: Дадонов (21.29/0/+2), Киселевич (12.23/0/-1) - -.

21 октября. Майами. BB&T Center.

"Оттава" - "Монреаль" - 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Доми - 2 (бол., Друэн, Питри), 3:40 - 0:1. Дано - 1 (Байрон, Лехконен), 4:05 - 0:2. Стоун - 3 (Тирни), 7:14 - 1:2. Байрон - 4 (Армиа, Котканиеми), 16:07 - 1:3. Бедкер - 2 (Уайт), 29:41 - 2:3. Дюшен - 1 (бол., Райан, Стоун), 32:01 - 3:3. Стоун - 4 (Дюшен, Шабо), 62:30 - 4:3.

Вратари: Андерсон - Прайс.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (13+9+8+4) - 27 (15+4+7+1).

21 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.