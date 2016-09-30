Передача Бучневича помогла "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" с Калининым

В выставочном матче "Рейнджерс" на своем льду нанес поражение "Нью-Джерси" – 3:1. Результативной передачей у хозяев отметился форвард Павел Бучневич. Нападающий "Дьяволов" Сергей Калинин за 16 минут и 56 секунд на площадке очков не набрал.

В другом поединке "Нэшвилл" уступил "Коламбусу" (2:3 ОТ). Форвард "Хищников" Владислав Каменев за 16 минут и 51 секунду результативными действиями не отметился.

НХЛ

Выставочные матчи

"Коламбус" – "Нэшвилии" – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

"Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)