Патрик Кейн: "Панарин - классный пацан!"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в интервью "СЭ" рассказал о том, что россиянин Артемий Панарин был не только отличным партнером по звену, но и личностью. По его словам, играть с форвардом, который теперь выступает за "Коламбус", было одно удовольствие.

– Скучаете по Артемию Панарину?

– Да, конечно. Мне он очень нравился не только как партнер по звену, но и как личность. И играть с ним было одно удовольствие. В общем, классный пацан! Он из тех парней, которые делают игру в хоккей легче для тебя. Выражусь так – у нас с ним была какая-то инстинктивная "химия". И – да, я по нему скучаю.

У меня такое впечатление, что он хорошо освоился в "Коламбусе". За Панариным всегда в кайф наблюдать – и всякий раз, когда матч с его участием показывают по ТВ, я не переключаю канал. Мне хочется его смотреть – и я делаю это! У него столько таланта, он так любит шайбу и проделывает с ней такие трюки! Два сезона, которые мы играли вместе, были просто классными. И я по-прежнему улыбаюсь, когда вспоминаю его приколы. Он очень смешной!

– Думаете ли вы, что не только лично вам, но и всему "Чикаго", у которого далеко не все в этом сезоне складывается гладко, Панарина не хватает?

– Да... Хоккей – это бизнес. И ты понимаешь, что в нем порой происходят самые разные обмены. Но, безусловно, нам его не хватает. У Хлебушка есть удивительная способность – менять ход матчей исключительно собственными усилиями. У него и в "Коламбусе" отличный сезон, он показывает свой класс и там. (Игорь РАБИНЕР)