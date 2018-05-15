Овечкин вошел в символическую сборную ИИХФ последнего десятилетия

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин попал в символическую сборную по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ). Команда составлена в честь 110-летия организации.

Овечкин за последние 10 лет сыграл на восьми чемпионата мира. Он завоевал 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

Кроме Овечкина, в символическую сборную попали нападающие Сидни Кросби (Канада) и Яромир Ягр (Чехия), защитники Дрю Даути (Канада) и Оливер Экман-Ларссон (Швеция), а также вратарь Кэри Прайс (Канада). Тренером десятилетия признан Майк Бэбкок (Канада).