Овечкин вошел в символическую сборную ИИХФ последнего десятилетия

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин попал в символическую сборную по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ). Команда составлена в честь 110-летия организации.
Овечкин за последние 10 лет сыграл на восьми чемпионата мира. Он завоевал 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы.
Кроме Овечкина, в символическую сборную попали нападающие Сидни Кросби (Канада) и Яромир Ягр (Чехия), защитники Дрю Даути (Канада) и Оливер Экман-Ларссон (Швеция), а также вратарь Кэри Прайс (Канада). Тренером десятилетия признан Майк Бэбкок (Канада).
- Александр Овечкин
- Сборная России (Хоккей)
- Яромир Ягр
- Вашингтон Кэпиталз
- Сидни Кросби
- Майк Бэбкок
- Кэри Прайс
- Дрю Даути
- Оливер Экман-Ларссон
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