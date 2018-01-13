Овечкин стал восьмым среди россиян в НХЛ по количеству передач

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" набрал 3 (1+2) очка. Форвард забил 586-й гол в карьере. Он сравнялся с Бреттом Халлом по количеству шайб в первых 13 сезонах и вышел на третье место.

Овечкин также сделал 498-ю передачу. По этому показателю среди россиян он обошел Вячеслава Козлова и занял восьмую позицию. Лидирует в этом списке Сергей Федоров, у которого 696 передач.