Овечкин обошел Гретцки по количеству шайб за один клуб НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (5:4 ОТ), вышел на шестое место в списке лучших снайперов, выступавших в лиге за одну команду. После встречи с "Харрикейнз" на счету российского форварда 584 шайбы в составе "Кэпиталз". По этому показателю 32-летний нападающий обошел Уэйна Гретцки, который забросил в составе "Эдмонтона" 583 шайбы.

Выше Овечкина в этом списке располагаются Бобби Халл ("Чикаго", 604), Джо Сакик ("Квебек" и "Колорадо", 625), Марио Лемье ("Питтсбург", 690), Стив Айзерман ("Детройт", 692) и Горди Хоу ("Детройт", 786).

Ovechkin has passed Wayne Gretzky (Oilers) for sixth all-time in goals scored with a single franchise. pic.twitter.com/bJwGir78EH – CapitalsPR (@CapitalsPR) 3 января 2018 г.

Cто победных голов Овечкина. Кто его остановит?