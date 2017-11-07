Овечкин, Бучневич и Панарин забили, пока вы спали. Видео

В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во встрече против "Аризоны" (3:2 ОТ) отличился заброшенной шайбой.
Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил победную шайбу и отдал одну передачу в игре против "Коламбуса" (5:3).
Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин забил гол в матче с "Рейнджерс" (3:5). Он прервал свою серию из 10 игр без заброшенных шайб.
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов во встрече с "Аризоной" (3:2 ОТ) сделал две результативные передачи.
Форвард "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу в игре с "Виннипегом" (1:4).
- Александр Овечкин
- Аризона Койотс
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Артемий Панарин
- Павел Бучневич
Материалы других СМИ
mihcapopo
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
09:27
Дрюн
Интересно, самим журналистам и редакторам не паскудно от такого названия рубрики "пока Вы спали". Если что, "масквичи", огромная часть страны уже работает. На ДВ и в Сибири уже утро - хватит спать!!!
09:23