Овечкин, Бучневич и Панарин забили, пока вы спали. Видео

В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во встрече против "Аризоны" (3:2 ОТ) отличился заброшенной шайбой.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил победную шайбу и отдал одну передачу в игре против "Коламбуса" (5:3).

Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин забил гол в матче с "Рейнджерс" (3:5). Он прервал свою серию из 10 игр без заброшенных шайб.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов во встрече с "Аризоной" (3:2 ОТ)​ сделал две результативные передачи.

Форвард "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу в игре с "Виннипегом" (1:4).