Защитник сборной России Дмитрий Орлов подписал новый контракт с "Вашингтоном", информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год, зарплата игрока составит 2,57 миллиона долларов. Срок предыдущего контракта истек 15 июля, после чего россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента.

Напомним, Орлов, который сейчас выступает за сборную России на Кубке мира, был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ-2009 под 55-м номером. В прошлом сезоне защитник принял участие в 93 матчах в НХЛ, набрав 31 (9 + 22) очко.