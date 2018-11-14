Орлов не попал в тройку лучших игроков дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд игрового дня. Лучшим игроком признан форвард "Нью-Джерси" Тэйлор Холл, набравший 4 (2+2) очка во встрече с "Питтсбургом" (4:2).

Второй звездой стал 39-летний нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон, забросивший победную шайбу в матче с "Нэшвиллом" (5:4). Кроме того, канадский форвард достиг отметки в 400 голов за карьеру в НХЛ.

Замкнул тройку лучших защитник "Детройта" Майк Грин, набравший 3 (1+2) очка в матче с "Аризоной"​ (6:1).

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с "Миннесотой" (5:2), в тройку лучших не попал.