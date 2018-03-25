"Нью-Джерси" обыграл "Тампу", несмотря на голевую передачу Сергачева

"Нью-Джерси" на своем льду выиграл у "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). "Дэвилз" прервал трехматчевую победную серию "Лайтнинг", идущего на первом месте в Восточной конференции.

Российский защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевой передачей, которая стала для него 29-й в текущем сезоне. Всего на его счету 38 (9+29) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Тампа-Бэй" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)