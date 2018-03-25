"Нью-Джерси" обыграл "Тампу", несмотря на голевую передачу Сергачева

"Нью-Джерси" на своем льду выиграл у "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). "Дэвилз" прервал трехматчевую победную серию "Лайтнинг", идущего на первом месте в Восточной конференции.
Российский защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевой передачей, которая стала для него 29-й в текущем сезоне. Всего на его счету 38 (9+29) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" - "Тампа-Бэй" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
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redgy
Ну вся надежда на то, что Тампа к плову силы бережет. Если нет, то максимум до Бостона.. Кучеров и Стамескин в полудреме..
05:26
gibson
Разочаровывающее зрелище. Я раньше считал, что Тампа в плей-офф способна пройти только одну команду, ту которая займет 8-е место (от Торонто и Бостона понятное дело это 0:4 сразу), но теперь ясно, что и Нью-Джерси не пройти. Тампа ничего не смогла противопоставить простому, но системному хоккею НДД. Я все надеялся на чудо, что Тампа сможет забить с пустыми воротами. За весь сезон такого не было ни разу(!). Но чудо опять не произошло, что подводит печальный итог слитой второй половине чемпионата. Парадокс, команда лидирует в конференции, но играет настолько слабо и беспомощно против любой команды с поставленной обороной, что вообще не верится в ее какие-либо перспективы. Кучеров опять не проявил лидерских качеств. Имел моменты, но когда команда больше всего нуждалась в его голах, забить не сумел. Выход один на один не реализовал. Там блестяще конечно сыграл, уличил момент, освободился от опеки, а Хедман это увидел. Но надо же забивать. Или чистый бросок с середины зоны в самом конце. Надо было просто попасть. Василевский провел хороший матч, сделал все, что мог. Сергачев провел в третьем периоде сумасшедшие 10 минут (за первые два 8), выглядел отлично и показал, что он готов к серьезному хоккею и к большим нагрузкам. Хоть кто-то в таком ужасном матче извлёк для себя выгоду...
05:12