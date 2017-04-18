Никита Зайцев: "В матче с "Вашингтоном" я вышел в самое пекло"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев после третьего матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (4:3 ОТ, 2-1) отметил, что ему понадобилось время, чтобы войти в игру. Россиянин пропускал первые поединки серии из-за травмы, а этот стал для него дебютным в Кубке Стэнли.

- Я вышел после травмы, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы полноценно войти в игру, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Зайцева. - В конце первого периода уже начал чувствовать себя значительно увереннее. Так получилось, что в самом начале я вышел в самое пекло и был виноват в первой пропущенной шайбе. Во втором моменте тоже должен был играть плотнее, но затем сделал несколько полезных вещей.

Большинство пять на три было ключевым моментом этой встречи. Мы справились с задачей, что было крайне важно. В НХЛ никто никому просто так отдавать не будет. Здесь все команды сражаются до последнего, поэтому я, конечно же, ожидал, что борьба в серии будет очень плотной. Голы Овечкина и Кузнецова? Для меня самое главное это то, что мы одержали победу.