Никита Зайцев: "Своим сезоном доволен"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев в интервью "СЭ" рассказал о своем прогрессе во втором сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист выходил на лед в 67 матчах регулярки и плей-офф, набрав 15 (5+10) очков. В дебютном сезоне россиянин набрал 36 очков при чудовщином показателе полезности "-26".

– Много ли спрашивают о вас канадские журналисты у главного тренера "Торонто" Майка Бэбкока?

– Какие вопросы? Ни у меня к ним нет вопросов, ни у них ко мне. Я там с прессой в отличных отношениях, постоянно общаюсь с репортерами, с инсайдерами. Они прекрасно понимают, что происходит в моей игре, в моей жизни.

– Ну как же? Стоит вам сыграть неудачно, как сразу у тренера просят прокомментировать ваши действия?

– Да это один раз было. Во втором матче плей-офф.

– Не один раз.

– А что про меня спрашивать? У меня в этом сезоне "минусов" особых не было, я завершил регулярный чемпионат с показателем "плюс 8".

– То есть вы своим сезоном довольны?

– Он получился просто отличным. Жаль, что мы не прошли первый раунд плей-офф, у нас были все шансы. Но во всех остальных компонентах я полностью выполнил задачу на сезон. Лично мне стало гораздо проще играть, так как я знаю всех игроков в этой лиге. Стал уверенней, добавил во всех компонентах, по сравнению с первым сезоном. Буду и дальше продолжать прогрессировать.

Полностью интервью с Зайцевым - в ближайшее время на сайте "СЭ"