Никита Сошников: "Я очень, очень доволен обменом в "Сент-Луис"

Российский нападающий Никита Сошников выразил радость по поводу обмена из "Торонто" в "Сент-Луис". Он высоко оценил уровень игры своего нового клуба.

– У нас в "Торонто" была хорошая команда в прошлом году, – цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Сошникова. – С каждым матчем я играл все лучше и лучше, но затем получил сотрясение мозга. С того момента начались сложности, затем пришлось ехать в АХЛ и начинать все сначала. Это было непросто. Я ждал, когда выпадет мой шанс. И вот этот момент настал.

Я очень, очень доволен. Это очень хороший клуб, высший класс. Люди звонили и писали мне немедленно после обмена, говорили, что очень рады моему приходу. Я сделаю все для этой команды.