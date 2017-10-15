06:55 | Хоккей — НХЛ

Никита Кучеров: "Василевский - в топ-3 лучших вратарей НХЛ"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после победы над "Сент-Луисом" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что в восторге от игры голкипера Андрея Василевского. Россиянин отразил 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

– Вы сами видите, что Василевский находится в топ-3 лучших вратарей лиги, – цитирует TB Times Кучерова. – Мы всегда знаем, что у нас за спиной стена. Сегодня он был невероятен.

Перестрелка Кучерова и Тарасенко. Передачи Дадонова и Кузнецова

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