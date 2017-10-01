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12:45 | Хоккей — НХЛ

Никита Кучеров: "Набрался финтов Дацюка у Филппулы"


Форвард "Тампы" Никита Кучеров в интервью "СЭ" рассказал, что изучает манеру игры соотечественников и учится у них. 24-летний нападающий отметил, что считает себя учеником Павла Дацюка, несмотря на то, что не играл с ним в одном клубе.

 
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– Когда время есть – сразу захожу на Ютуб и смотрю наших ребят: Панарина, Малкина, Дацюка, Кузнецова. Учусь у них. Нравится смотреть на Патрика Кейна – постоянно его отсматриваю. Часто включаю хайлайты и стараюсь взять у других ребят все лучшее, чего нет в моей игре. На тренировках стараюсь использовать их финты из тех, что мне понравились. Если получается – пробую и в матчах. Если получается и там, а ты взял это у Кейна или Кузнецова, – очень приятно становится. Что ты смог перенять, добавил что-то к своей игре. Стал лучше. Это очень сильно помогает.

– Как думаете, вас уже кто-то копирует?

– Даже не знаю (смеется).

– У Дацюка есть несколько особенных финтов, когда он шайбу специально отпускает с крюка и работает с чужой клюшкой, подбивает.

– У нас в "Тампе" был финн Филппула. Он как раз играл в "Детройте" с Пашей, у которого многому научился. Мы с Валттери много времени проводили вместе: оставались после тренировок и играли на удержание шайбы. Вот я у него этих Пашиных финтов и поднабрался тоже. Подбивать клюшку, подсовывать шайбу между ног, чтобы защитник потерял равновесие. Так что я, можно сказать, ученик Дацюка.

Полная версия интервью Никиты Кучерова

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