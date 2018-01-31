Никита Кучеров: "Было бы здорово выиграть "Харт Трофи"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ специально для русскоязычной версии сайта НХЛ признался, что хотел бы выиграть "Харт Трофи". Тем не менее, он добавил, что для него важнее командный успех.

- Хочу ли выиграть "Харт Трофи"? Было бы здорово - что тут скрывать, - отметил Кучеров. - Думаю, любой игрок стремится быть лучшим. Для меня это было бы очень почетно. Но если с "Харт Трофи" не сложится, зато мы выиграем Кубок Стэнли - мне будет все равно, что не получил индивидуальный приз. Главное, за что мы играем, - это Кубок Стэнли. Личные награды - это хорошо, но они не идут ни в какое сравнение с Кубком.

Большое интервью Кучерова Игорю Рабинеру, из которого вы узнаете, как российский форвард прошел за пять лет путь от не нужного ЦСКА хоккеиста до лучшего бомбардира НХЛ - читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".